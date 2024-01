Napoli | De Laurentiis | “Rimettiamo la squadra sui binari Mercato? Ne compriamo altri due”

De Laurentiis fissa gli obiettivi del Napoli : reset post-scudetto completato, ora mercato mirato per tornare a vincere. In arrivo altri 2 acquisti ... (napolipiu)

Aurelio De Laurentiis non lascia ma raddoppia. Il presidente del Napoli ha parlato della complicata stagione post scudetto e di come proverà... (calciomercato)

...già duello sull'asse- Roma . A scriverlo, è l'edizione oggi in edicola di Tuttosport. Secondo il quotidiano, infatti, l'ex Inter e Juventus è l'oggetto del desiderio di Aurelio De:...Ma Buongiorno negli ultimi giorni è stato protagonista anche di una proposta formulata dal presidente delAurelio De, un'offerta rispedita al mittente. Il club partenopeo ha messo ...Secondo Tuttosport, è duello Napoli-Roma per giugno per Antonio Conte. Entrambi i club, infatti, vorrebbero l'ex allenatore di Inter e Juventus, tra le altre: "L'esonero di José Mourinho ha cambiato i ...Il Corriere dello Sport di oggi ha riportato alcune dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che in questo momento si trova a Riyad per seguire la squadra in Supercoppa Italiana ...