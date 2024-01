Napoli | che sfida social tra Kvaratskhelia e Rrahmani | Ecco chi ha vinto

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Supercoppa,divertente tra: il georgiano vince a “Chi sono io?” tra risate e fair play. Momento di divertimento in casa, a poche ore dalla delicata semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. I protagonisti dellasono stati Khvichae Amir, che si sono dati battaglia nel gioco “Chi sono io?” ideato dalla Lega Serie A per ingannare l’attesa della gara. I due compagni di squadra si sonoti provando a indovinare l’identità l’uno dell’altro solamente attraverso una serie di domande poste a vicenda.ha provato la tattica di temporeggiare e rallentare le risposte per far scadere il tempo a disposizione, ...

Napoli , è fatta per Cyril Ngonge dal Verona Il Napoli e il Verona hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Cyril Ngonge in maglia ... (forzazzurri)

...di Supercoppa con ilNikola Milenkovic ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida della Fiorentina contro ilnella prima semifinale di Supercoppa Italia, con la vincitrice...... sta bene in classifica e noi dovremo cercare di avere in campo tanta umiltà e spirito di squadra,sono aspetti importanti". Lo ha detto il centravanti delGiovanni Simeone alla vigilia ...La Campania e Napoli, in questo fine settimana, diventano un palcoscenico di sagre e festività tradizionali, ognuna con le sue peculiarità e sapori unici. Tra gli eventi in programma, si segnalano ...A contendersela saranno Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio. Si parte con il match tra i campioni d’Italia e i viola, finalisti nell’ultima Coppa Italia: su Snai, quella di giovedì è la semifinale più ...