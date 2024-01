Napoli alla ricerca di un difensore | arriva l’offerta per il centrale | 25 milioni più Ostigard

(Adnkronos) – Il Napoli continua la preparazione in Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa in programma giovedì alle 20 contro la ... (giornaledellumbria)

Continua il lavoro del Napoli sul mercato, ma non mancano gli imprevisti: arriva l’ offerta dalla Francia per l’obiettivo: Napoli e Juve prese in ... (spazionapoli)

... rinnova la sua c ollaborazione con l'Università Federico II di, partecipando all'edizione ... temi cruciali per imprese ed istituzioni,costante ricerca di nuovi talenti da inserire in ...... Leao ha calciato 25 volte in 12 partite , ma ha trovato lo specchio solamente in 3 - tre! - circostanze: contro la Lazio il 30 settembre, contro il Genoa il 7 ottobre e contro ilil 29 ...La pandemia non ha bloccato gli affari a Napoli legati alla droga: ha infatti fruttato circa due milioni di euro, proprio nel periodo del lockdown, la piazza di spaccio gestita dal gruppo criminale ...In cima alla lista ci sarebbe l'opzione Arabia Saudita ... Infine, nella lista spunta anche il Napoli: il club campione d'Italia dovrà ripartire in maniera decisa dopo la stagione fin qui deludente e ...