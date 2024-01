Nainggolan | “La Roma non faceva un tiro in porta De Rossi sorprenderà | alla Spal piangevano per lui”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Mi fa male vedere lain questa posizione, sono andato tre volte allo stadio quest’anno e ho visto una squadra che nonunin. I primi responsabili sono sempre i calciatori, solo che nel mondo del calcio si taglia sempre l’allenatore per primo. Sono convinto che Daniele: l’ho avuto e conosco le sue idee”. Queste le parole di Radjain una diretta su Instagram nella quale ha parlato di Daniele De, suo ex compagno e poi allenatore ai tempi della, ingaggiato dal posto di Mourinho: “Quando sono stato a Ferrara e lo hanno esonerato vedevo tutti i calciatori cheper lui, perché l’imnza che Daniele dava ad ...

