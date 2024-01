Mutui | tassi in calo | come cambiano le rate? Ecco di quanto caleranno e cosa conviene fare

... che con una sentenza storica offre la possibilità di contestare ia tutti quei cittadini che ... E' quindi possibile ricalcolare al tasso legale tutti quei contratti bancari (, leasing, ...Rallenta la corsa dei prezzi. Secondo i dati Istat pubblicati nella giornata di ieri, il 2023 si è chiuso infatti con un'inflazione media del 5,7%, in calo sensibile rispetto a una media 2022 ...Nel clima di incertezza che continua a dominare anche il nuovo anno, qualcosa si muove. Un'indizio importante viene dai mutui, che vedono per la prima volta tassi in controtendenza dopo ..."Senza un altro shock economico abbiamo raggiunto il picco" dei tassi "ma dobbiamo rimanere restrittivi finché non raggiungiamo la certezza", ha aggiunto.