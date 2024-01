Mourinho lascia la Roma | l' addio dei romanisti è da brividi E José si commuove

Josè Mourinho ha lascia to il centro sportivo di Trigoria – in lacrime – dopo l’annuncio dell’esonero arrivato in mattinata. Lo Special one si è ... (ilfattoquotidiano)

Jose' Mourinho ha lascia to il centro sportivo di Trigoria dopo l'annuncio dell'esonero arrivato in mattinata. Lo special one si e' fermato a ... (247.libero)

José Mourinho è ufficialmente stato esonerato dalla Roma . Per lo special one ora si aprono tante vie per il suo futuro José Mourinho continua ... (dailynews24)

Reale, però, è anche l'enorme amore che i romanisti hanno per Josée a lui lo stanno trasmettendo. Come Attraverso i social e Instagram in particolare. Sotto al reel di addio di José alla ...Il colpo di scena è arrivato martedì mattina con un comunicato della Roma : Josénon è più l'allenatore del club giallorosso.il posto a Daniele De Rossi , che torna così in panchina dopo l'esperienza alla Spal . Nello staff dell'ex capitano giallorosso, però, non ...Non ha ancora lasciato la città, è blindato in hotel ma legge tutto. E i 50mila messaggi su Instagram raccontano un amore infinito ...Non ha ancora lasciato la città, è blindato in hotel ma legge tutto. E i 50mila messaggi su Instagram raccontano un amore infinito ...