“Mourinho era un idolo | la sua partenza dalla Roma è una sorpresa”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) 2024-01-17 07:06:17 Ecco quanto riportato poco fa,Spagna, precisamente su Marca: AIeri ci siamo svegliati con una notizia sorprendente da. La squadra giallorossa ha rinunciato adopo essere caduta ai quarti di Coppa Italia e aver perso 3-1 contro il Milan. Nono in Serie A, in attesa dei playoff di Europa League, senza Coppa e uno stile di gioco che non piaceva alla squadra americana ha finito per far pendere l’ago della bilancia contro i portoghesi. Due stagioni e mezza, due sesti posti in Serie A, una Conference League e una finale di Europa League hanno costruito il percorso di undellache sembrava destinato a lasciare l’Olimpico a giugno. In MARCA Daily, il podcast quotidiano di MARCA, analizziamo la controversadell’allenatore ...