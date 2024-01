Mourinho e lo spogliatoio della Roma | chi sono i giocatori con cui ha avuto problemi

Roma - Prima alla squadra, poi alla gente. Tutto in totale trasparenza, a poche ore dal derby . José Mourinho ha deciso di non nascondere niente di ... (247.libero)

Le lacrime trattenute per la rete di Niccolò Pisilli e l' ammenda da devolvere in beneficenza per le frasi sull'arbitro Mercenaro e su "Mimmo" ... (247.libero)

A Sky Sport si cambia, non si parla più dell’esonero di Mourinho , ma si comincia a parlare di De Rossi che intanto è stato ufficializzato come nuovo ... (ilnapolista)

ROMA - L ' A rabia esaudita Ora diventa una possibilità . Josél'aveva studiata, apprezzata e poi rifiutata per quel vincolo d'amore che sentiva di avere ...i calciatori dentro lo......avrebbero evitato volentieri il danno di immagine (ed economico) di cacciare l' allenatore più famoso del mondo a una settimana dall'amichevole in Arabia Saudita che prevedeva la presenza di...Anche loro, Dan e Ryan Friedkin, avrebbero evitato volentieri il danno di immagine (ed economico) di cacciare l’allenatore più famoso del mondo a una settimana dall’amichevole in Arabia Saudita che ...Le difficoltà della gestione di Smalling e non solo: c'è una lista di calciatori con cui il rapporto non era più idilliaco ...