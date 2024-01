Mourinho | dopo l’esonero della Roma più simpatico sul web | + 17%

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nell'analisi realizzata da SocialData, in esclusiva per Adnkronos, interesse e attenzione verso l’ingaggio di Daniele De Rossi, con una media interazioni per post di 691, contro i 540 relativi aldidi Josèha generato oltre 7 milioni di interazioni sui social, facendo guadagnare all’ex tecnico giallorosso circa 17 punti di sentiment

Il vento di burrasca non si è ancora placato in casa Roma . La giornata di ieri, quella dell'esonero die della conseguente scelta di affidare la panchina a Daniele De Rossi , ha lasciato un segno profondo nell'ambiente giallorosso. Sul banco degli imputati c'è la dirigenza e i Friedkin in ...Joséha salutato la Roma e i suoi tifosil'esonero arrivato ieri con un video con cui ripercorre i suoi treanni con la Magica, correlato da questo messaggio: 'Sudore, sangue, lacrime, ...Se un ritorno in Premier League appare improbabile almeno quanto la panchina di un qualsiasi top club europeo, la stampa inglese sfoglia la margherita per intravedere il futuro professionale ...Arriva la contestazione da parte dei tifosi della Roma, prevedibile in questi giorni in cui il terremoto Mourinho ha scosso le basi del tifo giallorossi. L'esonero del tecnico portoghese ...