Mottarone | al via il processo Presente anche il nonno di Eitan

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tragedia del , Shmuel Peleg che dopo l’incidente rapì il nipote Ha preso il via oggi, 17 gennaio 2024, ilper la strage della funivia del. Era il 23 maggio 2021, quando una cabina della funivia che collega la cittadina di Stresa, sul Lago Maggiore, alla vetta del Monte, si è staccata dalla fune traente e precipitata al suolo, causando la morte di quattordici persone e il ferimento grave di un bambino di cinque anni. La cabina coinvolta nell’incidente era la numero 3, che era partita dalla stazione a valle alle 9:30 del mattino. Alle 12:30 circa, a pochi metri dalla stazione di monte, la fune traente si è spezzata, causando il distacco della cabina. La cabina è caduta a terra da un’altezza di circa 20 metri, rimanendo incastrata in una zona boschiva. Il bilancio dell’incidente è stato tragico: quattordici ...

Strage del, udienza preliminare al. Risarciti tutti i famigliari (ma manca il piccolo Eitan) All'udienza preliminare per la tragedia della funivia del, costata la vita a 14 persone. ...... si è aperta - nella Casa della Resistenza di Verbania, trasformata in aula giudiziaria - l'udienza preliminare per la tragedia del. Gli imputati per i quali la procura di Verbania ha ...(dall'inviata Attilia Brocca) - A quasi 2 anni e 8 mesi dalla tragedia della funivia costata la vita a 14 persone, si è aperta - nella Casa della Resistenza di Verbania, trasformata in aula giudiziari ...