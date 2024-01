Motori in lutto | il campione non ce l’ha fatta | era ricoverato da giorni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’ex pilota di Superbike, Anthony Gobert, è morto. Aveva 48 anni. L’annuncio straziante della madre: “Ho il cuore spezzato mentre scrivo”. Gobert era allo stadio terminale di un tumore per il quale era statoda alcunie riceveva cure palliative.Leggi anche: Sport in, morto il presidente che ha fatto la storia della sua squadra Anthony GobertLa carriera di Anthony Gobert Anthony Gobert lascia due fratelli, Aaron e Alex, e la madre, Suzanne. Che ha scritto sui social per dare l’annuncio del decesso del figlio. “Ho il cuore spezzato mentre scrivo queste parole. Anthony, il mio bellissimo figlio primogenito, è morto oggi. L’ho amato dal giorno in cui è nato e lo amerò fino a quando non morirò. A volte era molto difficile rapportarsi a lui, ma ha sempre avuto un cuore gentile e si prendeva cura di tutti. ...