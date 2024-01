Mosca è più forte di prima

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La controffensiva ucraina è fallita e le sanzioni pare abbiano fatto più male a noi che alla Russia. Alla fine l’Occidente cosa ha ottenuto con questa guerra per procura e centinaia di migliaia di morti?Lucilla BenarrotiVia email Gentile lettrice, non ha ottenuto nulla. Spingendo Zelensky a chiedere per l’Ucraina l’adesione alla Nato, lo Zio Sam ha provocato la guerra come atto di difesa della Russia contro una reale minaccia ai suoi confini: reale perché la Nato non è Babbo Natale, è la più potente e aggressiva macchina militare di tutti i tempi. Gli americani, è ovvio, sapevano fin dal primo giorno che l’Ucraina non avrebbe potuto vincere, ma il loro obiettivo era un altro: dissanguare la Russia spossandola fino all’ultimo ucraino, cosa che chiamavano “sconfitta strategica” di. Ebbene, non l’hanno ottenuta. Al contrario, oggi la Russia è più ...