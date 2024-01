Morto il 46enne colpito con una testata | cambia l’accusa per l’indagato | ora è omicidio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è spento ieri sera all’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta) ilRoberto Fusciello, ridotto in fin di vita da domenica scorsa dopo essere stato violentemente picchiato eal capo con unadal 44enne Gianluca Sangiorgio, fermato dai carabinieri poco dopo il fatto per tentato. L’episodio è avvenuto a Cellole, nel Casertano, in Corso Freda. Per Sangiorgio la contestazione da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere (sostituto procuratore Stefania Pontillo) è ora divolontario. E’ stata inoltre disposta autopsia sul corpo di Fusciello, falegname di mestiere, che lascia moglie e due figli. La tragedia, che ha profondamente scosso e indignato la cittadinanza, si è consumata all’esterno di una sala scommesse, ed è stata ripresa dalla ...

Roberto Fusciello è ancora nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sessa Aurunca in attesa dell'espianto degli organi ...