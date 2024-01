Morto Alessio Gorla | regista del trionfo di Berlusconi nel 1994 e ideatore del duello con Occhetto Fu dirigente di Mediaset e Rai

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Assistente di Silvio, uomo di Forza Italia,delelettorale dele poidie poi della Rai, di cui è stato a lungo manager negli anni dei governi guidati dal Cavaliere. E’in Uruguay, 85 anni, figura storia degli anniquando si parla di comunicazione.si è spento in ospedale a Punta del Este: si trovava nel Paese sudamericano per una vacanza con la moglie Daniela. Cordoglio di tutta Forza Italia, a partire dai capigruppo Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. “È stato uno dei padri della telecomunicazione italiana – twitta il ministro della Difesa Guido Crosetto – Per me era, un amico, un uomo di ...

Gorla, 85 anni, milanese, storico assistente di Silvio Berlusconi. Gorla è deceduto stamattina per complicanze del covid in ospedale a Punta del Este, in Uruguay, dove si trovava in ...mercoledì mattina in UruguayGorla, 85 anni, storico assistente di Silvio Berlusconi sia nelle televisioni sia nell'attività politica. Si trovava in vacanza con la moglie a Punta del ...