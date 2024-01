Mo | Wto | ' commercio mondiale potrebbe subire duro colpo a causa attacchi Houthi'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Washington, 17 gen. (Adnkronos) - Il capo dell'Organizzazionedel(Wto), Ngozi Okonjo-Iweala, ha affermato che l'instabilità della via marittima cruciale, dove glihanno preso di mira le navi legate a Israele, è una delle principali fonti di preoccupazione per ilglobale. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che a seguito dell'instabilità il Wtorivedere al ribasso le sue previsioni di crescita.

... poco prima dell'attacco di Hamas a Israele, gli esperti delaveva gia' rivisto drasticamente le previsioni per il 2023 indicando di aspettarsi un aumento del volume delmondiale di ...... energia e primato digitale che si riversa sulattraverso misure protezionistiche che ... Siamo di fronte ad uno scenario in cui "la crisi del- evidenzia Langella - è evidente, con blocchi ...Il mercato globale è soggetto a squilibri e asimmetrie, con una governance multilaterale del commercio fortemente deteriorata. Le misure protezionistiche acuiscono l'incertezza e rendono i mercati men ..."Il mercato globale è aperto e gli scambi, pur in rallentamento, si mantengono poco al di sotto dei massimi storici, ma è soggetto a persistenti squilibri e asimmetrie e la governance multilaterale de ...