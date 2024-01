Mo | Likud | ‘non consentire ingresso in Israele a lavoratori palestinesi’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tel Aviv, 17 gen. (Adnkronos) – I ministri delal governo non dovrebbero sostenere alcuna decisione che punti al’indeipalestinesi della Cisgiordania. Lo hanno scritto 12 membri delalla Knesset e due ministri in una petizione indirizzata agli altri ministri del.La petizione fa seguito alla dichiarazione di sabato del primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo cuistava prendendo in considerazione un programma pilota per l?deipalestinesi di età pari o superiore a 45 anni, e dopo che il ministro della Difesa Yoav Gallant questa settimana ha avvertito che non permettendo ai palestinesi di lavorare inHamas si ...