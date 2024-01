Mo | Idf | ‘ucciso ufficiale del controspionaggio di Hamas’

Si tratterebbe di Abdallah Abu Shalal,- riportacitato dal Times of Israel - in un'operazione congiunta dell'esercito e del servizio di sicurezza Shin Bet. Dopo l'attacco alla cellula ..."Durante l'attività delle- si legge in una nota - le truppe hanno localizzato circa installazioni per i razzi e 60 razzi pronti all'uso. Le truppe hannodecine di terroristi" nell'...