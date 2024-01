MLS | Chiellini resta al Los Angeles FC | entra nello staff dell’allenatore Cherundolo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Continua negli Stati Uniti la carriera di Giorgi, anche una volta appesi gli scarpini al chiodo. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale, che ha giocato l’ultima fase della sua carriera con il LosFc, ha accettato l’incarico di Player Development Coach. “Nel suo nuovo ruololavorerà con l’allenatore del LosFC Stevee con il suotecnico per assisteresviluppo dei giocatori della prima squadra”, spiega in una nota il club. Il co-presidente e direttore generale del LAFC John Thorrington ha commentato: “Siamo stati grati di avere Giorgio che ha giocato gli ultimi 18 mesi della sua carriera da giocatore con il LAFC. Durante questo periodo ha dimostrato in diversi modi quanto sia una risorsa per noi e ...

... annunciato al termine della finale playoffpersa con il suo Los Angeles FC , campione nel 2022, ma ai quali i Columbus Crew hanno negato uno storico bis, Giorgioè già pronto per ...ha concluso la sua straordinaria carriera da giocatore, durata 22 anni, a dicembre, dopo aver contribuito a guidare la LAFC alla finale della Coppa. Si ritirò come uno dei difensori più ...NEW YORK - Giorgio Chiellini non ha ancora intenzione di lasciare il sole ... squadra della Western Conference della Mls, la Major league americana. “Noi - ha dichiarato il co-presidente del club, ...Niente ritorno alla Juventus per Giorgio Chiellini. L'ex difensore bianconero, secondo alcune indiscrezioni circolate dopo l'annuncio del ritiro delle scorse settimane, sembrava in predicato di inizia ...