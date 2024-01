Mio fratello rincorre i dinosauri | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Mio: trama, cast e streaming delStasera, 17 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Miodel 2019 diretto da Stefano Cipani, tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol. Nel cast: Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Giacomo “Jack” è un bambino che vive a Pieve di Cento, con i genitori Davide e Katia e le sorelle maggiori Dalila e Alice. Un giorno riceve la notizia che presto avrà un, che si chiamerà Giovanni (Giò). Alla nascita del fratellino, Jack e la sua famiglia scoprono che Giovanni ha la sindrome di Down. Inizialmente Jack è felice, perché crede che il fratellino sia una ...

Mio fratello rincorre i dinosauri è una pellicola dal sapore autobiografico che racconta la lotta di un adolescente per riuscire ad "accettare" la ... (ilgiornale)

Il film Mio fratello rincorre i dinosauri in streaming legale completo è disponibile in italiano su Prime Video, Itunes, NowTv, SkyGO, RakutenTv

