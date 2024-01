Mio fratello rincorre i dinosauri | Gran Torino o Chi l’ha visto? La tv del 17 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Mio”. Jack ha un, Gio, con la sindrome di Down. Da piccolo, Jack ha creduto alla tenera bugia che gli hanno raccontato i suoi genitori, ovvero che Gio è un bambino ‘speciale’. Ora che sta per andare al liceo Jack non crede più che suosia un supereroe e quasi si vergogna di lui, soprattutto da quando ha conosciuto Arianna, la sua prima cotta. Basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol. Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la serie “I fantastici 5”, con Raoul Bova. Riccardo Bramanti, chiamato ad allenare i velocisti paralimpici per gli Europei, si trasferisce ad Ancona con le figlie. Qui, si scontra con l’ostilità degli ...