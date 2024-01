Minsk | nuova dottrina per uso delle armi nucleari tattiche | Ucraina | Nato | Questa guerra determinerà il destino del mondo

17 gen 13:36dottrina per uso armi nucleari tattiche Il ministro della Difesa bielorusso ha annunciato che il Paese, stretto alleato della Russia, presenterà unadottrina militare che per la ...Il ministro della Difesa bielorusso Krenin ha annunciato che il Paese, stretto alleato della Russia, presenterà unadottrina militare che per la prima volta prevede l'uso di armi nucleari.Il ministro della Difesa bielorusso annuncia nuova dottrina militare che prevede l'uso di armi nucleari, in accordo con la Russia. Dettagli ancora incerti.Il ministro della Difesa bielorusso Krenin ha annunciato che il Paese, stretto alleato della Russia, presenterà una nuova dottrina militare che per la prima volta prevede l'uso di armi nucleari. (ANSA ...