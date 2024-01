Miliardo di euro di operazioni all’attivo superato da Azimut Direct

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), società specializzata in minibond,lending, public e private equity, ha raggiunto oltre 1didi volumi transati, società del Gruppoha raggiunto un traguardo importante: oltre 1didi volumi transati. Questo risultato è stato reso possibile grazie a una diversificata strategia finanziaria, con illending che si è distinto come principale strumento. 1e 180 Milioni di, sommando le 218positivamente concluse per 168 imprese servite a partire dal 1° luglio 2021, data di nascita dell’azienda. Una cifra resa possibile dagli sforzi congiunti del team ...

L'istituto guidato da Andrea Orcel ha comunicato di aver collocato un bond senior non - preferred da undicon scadenza a 7 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 6 anni, ...Azimut Direct , società del Gruppo Azimut specializzata in minibond, direct lending, public e private equity, ha raggiunto superato 1didi volumi transati . Questo risultato è stato reso possibile grazie a una diversificata strategia finanziaria, con il direct lending che si è distinto come principale strumento, si ...Le condizioni climatiche avverse hanno agito negativamente su diverse produzioni. Nel 2023 si riducono in volume la produzione dell’agricoltura italiana e il valore aggiunto ai prezzi base. Anche in E ...Tensioni nel Canale di Suez, i porti italiani in allarme: “Il Veneto può perdere 15 miliardi”. I cambi di rotta, dopo gli attacchi degli Houthi, determinano aumenti dei costi.