Milei | “afuera” a Davos | “Occidente in pericolo per colpa del socialismo”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il presidente argentino è stato accusato di essere di estrema destra, ma si devono essere sbagliati perché professa il libertarismo, e quindi la difesa della proprietà privata, la difesa della libertà di espressione, di stampa, della libertà politica e della libertà economica. Se così è, non può essere estremista né di destra né di sinistra. Interrogato sull’argomento si dichiara “ideologicamente libertario e anarco-capitalista, ma siccome bisogna avere i piedi per terra in pratica sono minarchista”; quella minarchia che aspira, cioè, ad avere una società in cui lo stato abbia un ruolo di interferenza minino nelle vite degli individui. Javierarriva acon un volo di linea perché dice di voler contribuire a tagliare le spese, considerata la difficile situazione economica del suo paese. Intervistato in volo su cosa si appresta a dire nel suo ...