Milano | sfruttamento del lavoro | commissariata Alviero Martini

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Disposta l’amministrazione giudiziaria di, società della moda nota per le sue borse e accessori. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale dinell’ambito di un’inchiesta per caporalato del pm Paolo Storari e del nucleo ispettorato deldei carabinieri. Sarebbero stati massimizzati i profitti usando "opifici cinesi" e "facendo ricorso a manovalanza 'in nero' e clandestina". (CAPORALATO A CALTANISSETTA)

