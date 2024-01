Milan | Zlatan Ibrahimovic aiuta Rafael Leao | la speciale cura

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilsi prepara a fare affidamento suha pronta perunaper farlo tornare al top Il talento dinon si discute, ma il portoghese da ormai diverse settimane non riesce più a essere decisivo. Dalla sfida contro il Napoli dello scorso 29 ottobre l’attaccante rossonero non è più riuscito a tirare in porta. Secondo quanto riportato da Tuttosport adreci penseràin persona. Il problema diè che il classe 1999 tira poco e male, per questo lo svedese si prepara ad allenarlo personalmente. Lasarebbe la stessa cheaveva ricevuto quando è stato allenato da Capello: ...