Milan | Zazzaroni | “Pioli buona opzione per il Napoli | su Buongiorno…”

Scrive: Non è casuale che ilsia più forte di questa Roma: vi bastano Maignan, Theo, Leão, Pulisic, Calabria e Giroud Non è casuale che i nodi di Mourinho siano venuti al pettine - ...Scrive: Non è casuale che ilsia più forte di questa Roma: vi bastano Maignan, Theo, Leão, Pulisic, Calabria e Giroud Non è casuale che i nodi di Mourinho siano venuti al pettine - ...Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l'addio tra José Mourinho e la Roma. Una storia fatta di alti e bassi, con una sola costante: l'amore del tifo giallorosso nei confronti del… Leggi ...Buongiorno Milan, i tifosi granata scettici: non credono all’addio del proprio difensore, il motivo e ciò che si respira Il calciomercato Milan ha un punto fisso in mente per completare il proprio rep ...