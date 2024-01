Milan | UFFICIALE | primo contratto per un baby talento

Cristian Zapata, ex difensore del Milan , si è trasferito ufficialmente in Brasile . Pronta la nuova esperienza (pianetamilan)

IV: Massimi. VAR: Pairetto. AVAR: Valeri. Udinese -(sabato 20 gennaio, ore 20.45) Arbitro: Maresca di Napoli . Assistenti : Di Iorio - Scatragli. IV: Baroni. VAR: Abisso. ...... di fatto, già acquistato dal Lille, ma che aspettava il via liberaproprio dal passaggio ... ma nelle ultime ore è stato avvisato sui radar del, in cerca di un attaccante dopo la ...Filippo Ranocchia è andato al Palermo. Un'operazione a titolo definitivo che porterà nelle casse della Juventus circa 4 milioni di euro. Soldi molto importanti per l'equilibrio dell'indice di liquidit ...Di seguito le sue parole. Il Milan fa sul serio per Buongiorno qual è la posizione del Torino a riguardo «Direi di sì, fino a ieri non era arrivata ancora una proposta ufficiale ma potrebbe arrivare ...