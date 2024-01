Milan | l’allenamento odierno in vista della trasferta contro l’Udinese

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)dei rossoneri inContinuano gli allenamenti delin, in programma sabato 20 gennaio alle 20.45 al Bluenergy Stadium. Mattinata di lavoro aello sotto una leggere pioggia. Dalle esercitazioni sul possesso palla al circuito tecnico, la squadra di Stefano Pioli sta preparando quella che sulla carta rappresenta una sfida impegnativa. Olivier Giroud e compagni sono in un ottimo momento di forma considerate le sei vittorie ottenute nelle ultime otto partite disputate tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Certo rimangono i rimpianti per ...