Milan | il nonno di Luka Romero rivela | contatti con il Boca

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), le parole deldisul possibile addio del nipote ai rossoneri:con ilJuniors La stagione diin magliafin qui non è stata particolarmente convincente. Il giovane attaccante argentino ha infatti collezionato appena 5 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Appena 155 minuti in campo. Per questo il giocatore starebbe pensando di cambiare aria per trovare maggiore spazio. Diverse squadre si sono dette interessate a lui e dall’argentina suoJosè, detto Pepe, ai microfoni di D-Sports Radio hato alcuni interessanti retroscena sul futuro dell’attaccante del: Ci sono diversi club italiani ...