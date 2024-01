Milan | Cardinale vende il Tolosa? Arriva la decisione UFFICIALE

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ladi Gerry, presidente dele di Red Bird, sulla possibile cessione del. I dettagli Il, club di proprietà di Red Bird come il, ha pubblicato un comunicato in merito alle voci riportate da L’Equipe di un’imminente cessione. COMUNICATO – «Il Toulouse FC smentisce categoricamente le informazioni recentemente pubblicate su diversi media e sui social network, che annunciano una venditadel club.Queste voci sono del tutto infondate e prive di ogni fondamento e verità. La dirigenza, lo staff tecnico e tutti i dipendenti sono concentrati sulle ambizioni e le entusiasmanti sfide che attendono il club per il resto della stagione». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

... mostrando tutti i benefici di una stagione che ha visto ilprotagonista in Champions e ... sostenuto dalla visione strategica di Gerry, le competenze di RedBird, la capacità e ...Ilsta lavorando per il rinnovo di contratto di un big della propria rosa. A riferire la notizia è il Corriere dello Sport questa mattina con la società diche presto incontrerà l'...Bianconere reduci dalla vittoria in Supercoppa Italiana a Cremona sulla Roma e in seguito contro il Milan a Biella in campionato. Oggi però la gara è a Genova allo stadio La Sciorba del capoluogo ...Era il 2022 quando la società americana RedBird decise di acquisire il Milan dal fondo Elliott per 1.2 miliardi di euro. Così la società fondata da Gerry Cardinale nel 2014 decide di sbarcare in ...