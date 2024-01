“Mi sono tatuato il tuo nome qui” Uomini e Donne | nessuno si era mai spinto tanto con Ida Platano

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), nuova registrazione e nuove anticipazioni. Trono over: Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Alessandro si è visto fuori con Emanuela, ma i due hanno deciso di non continuare. Un’uscita, questa, non è piaciuta a Roberto e infatti il cavaliere e la dama hanno discusso. Ma gli spoiler più succosi riguardano il Trono classico dove, dopo l’uscita di scena di Cristian, ricordiamo cherimasti solIdae Brando. Al momento, infatti, non è ancora stato presentato alcun nuovo tronista. È dunque vero che la redazione sta valutando di eliminare la figura dei tronisti e lasciare solo i parterre maschile e femminile quindi il trono over? Non è dato da sapere madiverse le voci in tal senso. In ogni caso, i percorsi di Ida e Brando dovranno terminare e per quanto ...