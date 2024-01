Mi hanno portato via il nome | così Harry e Meghan fecero infuriare la regina Elisabetta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In un libro in uscita nel Regno Unito rivelata la rabbia della compianta sovrana per la scelta dei duchi di Sussex di chiamare Lilibet la loro secondogenita

Sarà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il papà: “Ora il nostro Davide è in cielo” (repubblica)

Can Yaman orgoglioso del progetto con la sua Associazione benefica Can Yaman for Children, ecco cosa è riuscito a fare. (comingsoon)

Da quando nel 1959 una sonda sovietica ha toccato il suolo lunare, gli esseri umanisul nostro satellite naturale macchinari, sonde e artefatti di ogni tipo, e si stanno progettando numerose missioni di cui saranno protagoniste anche aziende private. Come conseguenza l'...ROMA - I finanzieri del Comando Provinciale capitolino e poliziotti della Questura di Romaeseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini ...all'...In un libro in uscita nel Regno Unito rivelata la rabbia della compianta sovrana per la scelta dei duchi di Sussex di chiamare Lilibet la loro secondogenita ...Da quando nel 1959 una sonda sovietica ha toccato il suolo lunare, gli esseri umani hanno portato sul nostro satellite naturale macchinari, sonde e artefatti di ogni tipo, e si stanno progettando nume ...