Meteo | vasta area depressionaria in arrivo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, unasi sta scavando sull’Atlantico al largo della Penisola Iberica e nelle prossime 24 ore progredirà verso levante dirigendosi verso l’Europa centrale e il Mediterraneo. Dal suo centro si svilupperà una perturbazione che raggiungerà l’Italia dalle prime ore di mercoledì a partire dal Nordovest e dalle regioni tirreniche. Si aprirà così una fase di maltempo su molte delle nostre regioni, con nubi e piogge che si estenderanno velocemente a molti altri settori della penisola, risultando localmente anche intense sui settori occidentali peninsulari. Sarà l’occasione per il ritorno della neve sulle Alpi fino a quote molto basse, vista l’aria fredda che continuerà a gravare sulla Val Padana. Si instaurerà inoltre un ...

Situazione attuale: Un'area depressionaria si sta formando sull'Atlantico, al largo della ... Previsioni per mercoledì: Nord: Piogge sin dal mattino in Liguria, intensificazione durante la ... Transita una perturbazione atlantica mercoledì con piogge localmente abbondanti e neve a quote basse al Nord. Locale instabilità anche giovedì. E' in arrivo un weekend glaciale, probabilmente il più freddo di questo Inverno. Tra Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio un impulso freddissimo dalla Russia provocherà conseguenze dirette su molte delle ...