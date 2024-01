Meteo scatenato | preparatevi a nubifragi | neve e vento forte

Parla, genericamente, di possibili frodi elettorali e del tentativo di usare ilsfavorevole ... che qui in Iowa si èsoprattutto sul tema del lockdown e della "dittatura" delle aziende ...Tuttavia, la sua più recente predizione- climatica riguardante il 2024 haun'ondata di apprensione , portando le persone a chiedersi se ci troviamo davvero di fronte all'anno " più ...Il nostro Paese sarà colpito, con modalità diverse, da nord a sud con piogge, nevicate e venti intensi: in soli tre giorni le condizioni meteo saranno diametralmente opposte anche a poca distanza. Le ...“Meteo scatenato: tre stagioni in quattro giorni. Prima l’Autunno, poi un anticipo di Primavera con 25°C ed infine il ritorno dell’Inverno con neve in pianura”. Così Lorenzo Tedici, meteorologo del ...