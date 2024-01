Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 17 gennaio 2024

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,17. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2868m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Allertepreviste: vento. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2649m. I venti saranno al ...

Roma Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di piogge sparse, a tratti più intense nel pomeriggio. In serata e nottata ... (romadailynews)

Liguria. Fluissi umidi atlantici determinano tempo piovoso, a tratti perturbato. Attenzione ai venti forti al mattino sul Golfo di Genova a rotazione ciclonica, Libeccio in aumento fino a burrasca al ...Scatterà alle 18 di oggi, mercoledì 17 gennaio, lo stato di Allerta Gialla per maltempo diramato da Arpal sulla base delledella giornata odierna. Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sulla Liguria porterà sulla Liguria a precipitazioni anche piuttosto intense sui bacini grandi di C (...Deciso miglioramento nel weekend, vediamo ne dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo cieli in ... al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. bel tempo ...Previsioni meteo e allerta idrologica in Liguria La Liguria si prepara ad affrontare un periodo di maltempo che potrebbe portare a situazioni di allerta idrologica. L’Arpal, l’agenzia regionale per la ...