Meteo impazzito sull’Italia | maltempo alternato a sole nei prossimi giorni | poi bufera di neve nel fine settimana

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024). Le previsioni per i, infatti, confermano l’arrivo di nubifragi, alternati ad ampie schiarite con temperature di molto superiori alla media stagionale. Poi, nel, sul nostro Paese si abbatteranno bufere di. Secondo il sito il.it, ad esempio, in alcune regioni si passerà da temperature massime sopra i 20 gradi alla possibilità diin pianura. Ma vediamo la situazione nello specifico.Leggi anche:, in arrivo l’ondata di gelo più intensa dell’inverno cone pioggia Le previsioniper le prossime ore segnalano piogge anche forti sul Centro-Sud, in particolare sull’Alta Toscana. Ma ...