Meteo | allerta gialla nel Lazio per vento dalla serata di mercoledì 17 gennaio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’Agenzia Regionale di Protezione civile delha emesso un’di oggi,17, e per le successive 24-30 ore. Si prevedono sul: venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte, con particolare riferimento ai settori appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Lo ha comunicato l’ufficio stampa della Presidenza della Regionemaltempo a Roma, ordinanza del sindaco chiude i cimiteri Verano e Flaminio Il precedente.Roma,temporali fino a stasera: che tempo farà Prima domenica di pioggia neldi Roma per il mese di ...

Sulla base dei fenomeniprevisti e' stata valutata per domani, giovedi' 18 gennaio,gialla su settori di Emilia - Romagna, Liguria, Toscana e Campania. Il quadro meteorologico e delle ...Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso didi colore 'giallo' con tipologia di rischio 'idrogeologico per temporali' valido dalle ore 6.00 di giovedì 18 gennaio per le 24 ore successive (fino alle 6.00 di venerdì 19 gennaio) ...Emesso avviso di allerta meteo per le prossime 24 /30 ore per forti venti di burrasca dai quadranti ...RIETI - L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla serata di oggi, mercoledì 17 gennaio, e per le successive 24-30 ore.