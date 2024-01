Mercato Torino | tutto su Bakker | ci sono anche Sassuolo e Monza

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Le ultime sull’interesse didiper Mitcheldell’Atalanta. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa, ilstarebbe aumentando il proprio pressing per Mitchel. L’esterno olandese dell’Atalanta è infatti il primo nome per rinforzare le fasce di Juric. Sul calciatore, che ha trovato poco spazio con Gasperini nella prima parte di stagione, c’è peròl’interesse di. I granata sperano di poter sfruttare l’amicizia con Schuurs, suo compagno all’Ajax, per convincerea scegliere il. L’operazione sarebbe in prestito secco fino al termine della stagione.

