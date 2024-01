Mercato LIVE | Sassuolo su Katseris | Benamar per l'Udinese

2024-01-16 10:36:52 Riportiamo di segui to quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Sondaggi, trattative , affari conclusi e in via di conclusione: ... (justcalcio)

E spunta pure il like galeotto che dà l'indizio che tutti aspettavano La Juve pensa al colpo a centrocampo per questa sessione dima non perde di vista le possibilità - a parametro zero - per ...... Cristiano Giuntoli ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Dazn nella quale ha fatto il punto della situazione, svelando anche le mosse didella Juventus. Ecco le parole del ...Non ci sono novità in casa VL Pesaro sul fronte McDuffie: secondo il Corriere Adriatico la società marchigiana ha ufficialmente presentato un'offerta all'ala, già vista in Italia con le maglie di ...Da qualche giorno si vociferava che gli Indiana Pacers fossero tra i favoriti alla corsa Pascal Siakam, con il giocatore che in scadenza di contratto lascerà il Canada ...