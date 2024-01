Mercato LIVE | salta Doig al Marsiglia | Atletico Madrid su Kean Vina al Flamengo | Zanoli alla Salernitana

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan vuole essere protagonista. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

2024-01-16 10:36:52 Riportiamo di segui to quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Sondaggi, trattative , affari conclusi e in via di conclusione: ... (justcalcio)

... Cristiano Giuntoli ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Dazn nella quale ha fatto il punto della situazione, svelando anche le mosse didella Juventus. Ecco le parole del ...L'evento si svolgerà dal 16 al 21 gennaio tra buon cibo e musica. Ad esibirsi saranno Gianluca ... 54 Napoli - 'Mostraantiquariato Ippodromo di Agnano' Tutte le Domeniche Vendemmia ...Gianluca Di Marzio ha aggiornato così su Sky Sport la situazione mercato in casa Juventus: "In queste prime due settimane di mercato la Juve non ha trovato il giocatore giusto per ...Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in casa Genoa. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX il Grifone starebbe valutando un rientro di Eldor Shomurodov, attualmente al Cagliari e fermo ai box a ca ...