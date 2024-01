Meloni | da Ue risposte a impegni von der Leyen per le zone alluvionate dell' Emilia Romagna

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) AGI - "Von der, che con me e Bonaccini era stata sui territori pochi giorni dopo l'alluvione e si era presae responsabilità e deglia dareanche dal punto di vista europeo, torna a Forlì. E quellesono arrivate particolarmente con questa revisione del Pnrr: ci consente di investire 1,2 miliardi particolarmente sulla difesa idraulica e il ripristino di viabilità e infrastrutture stradale". Lo ha rivendicato la presidente del Consiglio Giorgia, nel suo intervento nel corsoa cerimonia per la firma'accordo di sviluppo e coesione con la Regione Emili-. La premier è attesa a Forlì - insieme alla presidentea Commissione europea Ursula von ...

