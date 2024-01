Meloni a Bologna per accordi coesione | Emilia-Romagna settima | firmeremo con tutte le Regioni

Questa mattina, a, nella sede dell'Amministrazione regionale, la firma dell'Accordo FSC tra la presidente del Consiglio, Giorgia, e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, a, alla cerimonia di firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Emilia - Romagna."Nonostante il ...Seicento milioni di euro per l’ambiente - dal contrasto alla prevenzione del dissesto idrogeologico -, per potenziare la rete ferroviaria e della ...Oggi, insieme a Giorgia Meloni ha presentato a Bologna l’accordo sugli Fsc, con investimenti per 600 mln di euro. L’accordo è in linea col Patto per il Lavoro e per il clima e finalizzato a messa in ...