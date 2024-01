(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’ex presidente russo Dmitrijha recentemente rilasciato delle dichiarazioni controverse riguardanti l’, provocando ulteriori tensioni in un contesto già segnato da gravi conflitti. Secondo, i territori ucraini sarebbero storicamente parte della Russia e l’esistenza dell’come statosarebbe una causa costante di conflitti. Queste affermazioni sono state fatte sul suo canale Telegram, dove, ora vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale della Russia, ha espresso il suo punto di vista. Le sue parole suggeriscono che anche se l’attuale conflitto tra Russia edovesse giungere a una conclusione, il solo fatto che l’esista come statopotrebbe essere ...

... a minacciare i paesi baltici e dare la colpa a Kiev per il protrarsi del conflitto, mentre ritiene che l' sia un problema da risolvere cancellandola dalle mappe, ci sono altri ... Putin minaccia i baltici., 'l' è un territorio storico russo' Entrare a far parte della famiglia europea era e resta l'aspirazione del popolo dell'Ucraina, e per questa ragione è importante ...