Mazzarri verso la Supercoppa | «Vittoria con Salernitana ci da fiducia!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina, semifinale diItaliana. Il tecnico azzurro parla del nuovo format del torneo FIDUCIA – Queste le parole di: «Era un periodo in cui non arrivavano i risultati. Non abbiamo raccolto ciò che le prestazioni avrebbero meritato. I ragazzi avevano perso la fiducia in loro stessi. Lacon laci darà fiducia per le prossime partite.in Arabia con nuovo formato? Ricordo quando la giocai tanti anni fa. La nuova formula non sta a me commentarla, si sarà pensato di fare giocare le prime due di Serie A e le due finaliste di coppa. Va chiesto alla Federazione, non a me». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...