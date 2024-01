Mazzarri “Napoli in campo sereno” | Simeone “Avanti uniti”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Un momento altalenante in cui è necessario ritrovare la spensieratezza. Il diktat di Walterè chiaro e diretto, servirà “una partita che dia convinzione ai ragazzi, devono tornare a giocare con la serenità e l'equilibrio che avevano pochi mesi fa”. Il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, prima semifinale della nuova Supercoppa italiana che si disputerà a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 gennaio. “Il mercato non incide – ha ribadito il tecnico -, penso solo alla partita di domani e se andrà bene a quella dopo. Sono abituato così da sempre, cerco di inculcare questa mentalità anche ai miei ragazzi. Venivamo da un momento in cui giocavamo bene, a parte la gara di Torino, ma non siamo riusciti a raccogliere quanto meritato in termini di ...

