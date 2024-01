Mazzarri | «Demme ha avuto uno stiramento | è out Vidi Napoli-Fiorentina 1-3 | fu una brutta sconfitta»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)in conferenza alla vigilia digara di semifinale di Supercoppa italiana che si giocherà giovedì alle ore 20 con diretta su Canale 5. L’altra semifinale è tra Inter-Lazio che si giocherà venerdì alle 20. La finale si disputerà lunedì alle 20. Sempre su Canale 5. Quanto incide il mercato e cos’è cambiato dopo la vittoria sulla Salernitana? «Su di me il mercato non incide, penso solo alla partita. Cerco di trasmettere questa mentalità anche ai ragazzi. A Torino giocammo molto male e prima non abbiamo raccolto i punti che avremmo meritato, stavamo perdendo fiducia in noi stessi. la vittoria sulla Salernitana credo che ci abbia dato un po’ di morale anche per la partita di domani e per il campionato». Situazione infortunati «Cajuste, al contrario di quello che ho pensato, oggi dovrebbe provare e potrebbe farcela. ...

