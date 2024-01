Mary di Danimarca e Kate Middleton | una nuova generazione di regine nate borghesi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Laregina danese e la principessa del Galles hanno molte cose in comune, su tutte l'essere arrivate a corte da ambienti molto diversi. Entrambe, inoltre, sono fondamentali per i rispettivi mariti. Non complementi ma leader, che brillano anche da sole

Capelli lavorati in un romantico raccolto, palpebre sfumate, labbra accese. Ecco il beauty look della nuova regina di Danimarca (vanityfair)

Prima uscita pubblica da Regina per Mary di Danimarca ed è tutto diverso che non ha più dovuto fare la riverenza a sua suocera, la Regina madre ... (dilei)

Il 14 gennaio segna una data storica per la Danimarca (e per tutti gli appassionati di dinastie reali), con l’abdicazione di Margrethe II e l’ascesa ... (diredonna)

Nessuna cerimonia fastosa come quella per l’incoronazione di re Carlo, ma solo una semplice proclamazione dal balcone di palazzo che, però, ha ... (cityrumors)

