Martina Avogadri e Stefano Skalkotos | due italiani sul set di ‘Lift’ | «La semplicità dei grandi»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) C’è tanta Italia in Lift, il film diretto da Gary Gray dal 12 gennaio su Netflix. A partire dall’ambientazione, ma anche nel cast: accanto a Kevin Hart, Vincent D’Onofrio, Sam Worthington e Jean Reno recitano infatti anche gli. I due attori interpretano rispettivamente il carabiniere responsabile della tutela dei beni culturali e la leader del gruppo internazionale di hackers Leviathan. «Per me è stato divertente e sorprendente. – ci dice, che ha recitato soprattutto accanto a Jean Reno – La sera prima ancora non sapevo chi sarebbe stato il mio compagno di scena. Ero nella mia camera d’albergo a Trieste e arriva l’ordine del giorno: accanto al mio nome c’era quello di Jean Reno. Ho provato un’emozione forte e anche una certa ...

Venerdì 12 gennaio arriverà su Netflix il film di F. Gary Gray " Lift ", produzione internazionale girata anche in Italia con un cast composto da Kevin Hart, Gugu Mbatha - Raw, Jean ...... produzione internazionale girata anche in Italia con un cast composto da Kevin Hart, Gugu Mbatha - Raw, Jean Reno, Sam Worthington e due attori italiani, Stefano Skalkotos e. ...Dal 12 gennaio il suo nuovo film è su Netflix, per chi volesse avere la conferma delle capacità di F. Gary Gray nel maneggiare un genere tra i più amati, ...La recensione dell’heist movie in alta quota di F. Gary Gray e interpretato da Kevin Hart e Sam Worthington. Dal 12 gennaio 2024 su Netflix.