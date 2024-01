Marito e moglie muoiono a poche ore di distanza | una famiglia distrutta | cos’è successo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)in meno in pochi minuti a Scauri, in provincia di Latina. Maria Giovanna Lioniello è stata stroncata da un infarto a 59 anni. SuoCarmelo Martinoli, di 64 anni, non ha retto al dolore ed è morto anche lui pochi minuti dopo la terribile notizia. Sembra anche in questo caso per un infarto. Tutto è accaduto oggi, 17 gennaio, giorno in cui la figlia della coppia, Clementina, si sarebbe dovuta laureare e si è ritrovata improvvisamente orfana.Leggi anche: Bambino di 2 anni morto di fame e di sete, trovato abbracciato al padre Una tragedia incredibile Maria Giovanna Lioniello era insegnante all’Istituto Alberghiero “Angelo Celletti” di Formia. Carmelo era andato da poco in pensione. Nonostante il tempestivo intervento del 118, Maria Giovanna è stata dichiarata morta sul posto. Carmelo, affetto da problemi ...