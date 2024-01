Marisa ad Affari tuoi? I cog***i vanno inc***i | una clamorosa accusa di truffa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) "Perché iinc***ti, caz***o". La citazione di Wanna Marchi è tanto sintetica quanto scurrile, ma rende bene l'idea di quanto su X, l'ex Twitter, in certe serate monti la rabbia dei telespettatori. Perlomeno di quelli più invasati, che seguono i quiz (da Reazione a catena a L'Eredità, passando per) e contestano addirittura dei complotti degli autori ai danni dei fan a casa. Nello specifico, è un tweet in cui si legge. "Per gli spettatori diva sempre bene ribadirlo, visto che amano essereti!!". Addirittura. Martedì sera la concorrente èdalla Sardegna, passata da pacchista ad aspirante vincitrice. La signora, proveniente da Sassari, è accompagnata in studio dal marito David. La coppia ...